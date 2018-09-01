Galatasaray Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik'e emanet

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis’i gönderdikten sonra bu bölgeyi dolduramadı. Sarı-kırmızılıların elinde forvet mevkinde oynayabilecek Eren Derdiyok ile Muğdat Çelik bulunuyor.

Galatasaray yaz transfer döneminde takıma en çok forvet bölgesine takviye yapmak için uğraştı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu 32 gol ile kapatan Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis’i Suudi Arabistan takımı Al-Hilal’e 6 milyon Euro’ya gönderdi. Gomis gitmeden önce de forvete transfer için çalışmalarını yapan Aslan, yıldız futbolcu gidince girişimlerini hızlandırsa da başarılı olamadı.

Terim’in forvet isteği gerçekleşemedi

Teknik Direktör Fatih Terim’in elinde forvet pozisyonunda ise Eren Derdiyok ile Muğdat Çelik kaldı. Terim, maç sonlarında gerçekleşen basın toplantılarında bir ya da iki forvet alacaklarını ifade etse de bu isteği gerçekleşemedi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Alanyaspor karşılaşması sonra 2 tane forvet alacaklarını söylemişti.