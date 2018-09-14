Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın transfer yasağı kaldırıldı
Galatasaray, basketbolda transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;
2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarından bu yana sporcu ve menajerlerine borçlu bulunduğumuz dosyalar neticesinde FIBA tarafından basketbol şubemize getirilen transfer yasakları, bu hafta içinde yapılan ödemeler ve FIBA ile yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırılmıştır.
Şubemize başarılı bir sezon diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Galatasaray Spor Kulübü
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