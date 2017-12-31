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Galatasaray, Ezequiel Lavezzi'yi transfer etmek için resmi girişimlere başladı

Sol kanat ve forvette oynayabilecek bir isim arayan Terim, Çin'den ayrılan Ezequiel Lavezzi’yi kadrosunda görmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle önümüzdeki hafta görüşecek.

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Saray'da transfer gündemi ısınıyor... Teknik direktör Fatih Terim yönetime verdiği raporda, hem sol kanat hem de forvette oynayabilecek bir ismin alınmasını istemişti. Avrupa, Güney Amerika ve Uzak Doğu'da araştırmalar yapan Galatasaray, dünyaca ünlü bir futbolcuyu transfer gündemine aldı.
 
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
Yönetim son olarak Çin'de Hebei Fortune formasını giyen Ezequiel Lavezzi'ye kanca attı. Terim de Arjantinli yıldıza onay verirken, Sarı-Kırmızılı yönetim transfer için resmi girişimlere başladı.
 
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Kulübü ile sözleşmesi bugün itibariyle sona erecek olan Ezequiel Lavezzi serbest kalacak. Yönetim, bonservis ücreti ödenmeyecek olan Arjantinli yıldızın menajeriyle kısa sürede masaya oturacak.
 
427 MAÇTA 232 GOLE KATKI
Daha önce PSG ve Napoli gibi önemli takımların da formasını giyen Lavezzi kariyeri boyunca 427 resmi maçta 115 gol ve 117 asistlik performans sergiledi. Tangocu, milli formayla da 51 maçta 9 gol attı.
 
EN CİDDİ RAKİP SAN LORENZO
Ezequıel Lavezzi transferinde en ciddi rakibin Arjantin kulübü San Lorenzo olduğu öğrenildi... Lavezzi'nin eski takımı olan San Lorenzo'nun resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Arjantin basını, yıldız futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığını öne sürdü. (Takvim).

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