Galatasaray Fatih Aktay için harekete geçti

Transferde yıldız avını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek planlarını yapıyor. Sarı- Kırmızılılar’ın sportif direktörü Cenk Ergün, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ergün’ün, 19 yaşındaki forvet Fatih Aktay’ı istediği öğrenildi. UEFA Gençlik Ligi’ndeki performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren 1.90 boyundaki genç santrfor, Sparta Prag maçında 5 gol atmıştı. Altınordu’nun A takımına yükselen Fatih, bu sezon 1. Lig’de 21 maçta 990 dakika şans bulurken, 4 kez rakip fileleri havalandırndı, 3 de asist yaptı.

Kaleci Berke de gündemde

Cim Bom’un istekli tavrına rağmen Altınordu cephesi oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Sportif direktör Cenk Ergün’ün, İzmir ekibinden istediği diğer isim ise 17 yaşında A Milli Takım’a seçilen kaleci Berke Özer.

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