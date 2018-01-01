Galatasaray, Fatih Terim faktörüyle Kaan Ayhan'a imza attırmak istiyor

Fatih Terim'in, A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan'ın ismi yeniden Galatasaray'da gündeme gelirken, bu ilginin 7 ay öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Fortuna Düsseldorf ile kontratı sezon sonu bitecek olan 23 yaşındaki oyuncuya şimdiden ön protokol imzalatmak isteyen G.Saray'ın, gurbetçi futbolcunun babası ile haziran ayında masaya oturduğu ortaya çıktı. İşte Kaan ile ilgili yaşananlar:

Kaan Ayhan'ın menajeri de olan babası Erol Ayhan ile yapılan görüşmede Düsseldorf'un sözleşmeye serbest kalma bedeli koyduğu öğrenilir. 1.5 milyon Euro ödemesi halinde Galatasaray, Almanlar ile masaya oturmadan işi bitirecektir. Sarı kırmızılılar başlangıçta bu şartlarla transfere sıcak bakar. Ancak baba Ayhan 'Tolga Ciğerci'ye verdiğiniz gibi 2 milyon Euro ve 3 yıllık kontrat istiyoruz' deyince vazgeçilir.

TERİM FAKTÖRÜ

Kaan Ayhan'ın kariyerinde önemli bir yeri olan Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına gelmesi ile gurbetçi oyuncunun transferi yeniden gündeme geldi. 'Terim faktörü' nedeniyle Kaan'ın babasının, Galatasaray'dan istediği 2 milyon Euro'yu daha makul bir düzeye indirmesi bekleniyor. İki tarafın anlaşması halinde Galatasaray, sezon sonu Fortuna Düsseldorf ile kontratı bitecek Kaan ile şimdiden ön protokol imzalayacak ve 23 yaşındaki oyuncu Mayıs'ta Terim'in yanına gelecek.

MİLLİ TAKIMDA PARLADI

Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ın yıldızı, Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a alınmasıyla parladı. (Hürriyet)