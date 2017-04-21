Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Hangi gün, saat kaçta?

Dev derbi Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi gün oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Sezonun merakla beklenen derbisi için iki takım taraftarları da bu soruların yanıtlarını arıyor. Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena’da oynanacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev karşılaşmanın gün, saat bilgisi ve maçla ilgili tüm merak edilenler haberimizde bulunuyor. Karşılaşmanın canlı yayını maç gününde star.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

İki ezeli rakip, Süper Lig tarihinde 120. defa kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe 49, Galatasaray 33 defa kazandı, 37 maç berabere bitti.

Fenerbahçe, son dört lig maçında Galatasaray'a kaybetmedi. İki maçı Fenerbahçe kazanırken, diğer iki maç berabere bitti.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan 59 derbide ise sarı kırmızılılar 23 kez kazanırken, Fenerbahçe 14 galibiyet aldı, 22 maç berabere bitti.

Son iki lig maçını kazanan Fenerbahçe, 2017 yılında üst üste üç lig galibiyeti alamadı.

GALATASARAY 4.SIRAYA GERİLEDİ

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamadı. Lider Beşiktaş’ın gerisinde yer alırken, Tudor’un takımın başına gelmesiyle dördüncülüğe kadar gerileyen Galatasaray, bu maçı kazanarak lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Başakşehir’e yaklaşmayı amaçlıyor. Ligdeki son maçında Başakşehir deplasmanında 4-0 mağlup olan Galatasaray’ın bu maçta neler yapacağı büyük merak konusu.

FENERBAHÇE 3.SIRADA BULUNUYOR

Sezonun başından beri istediği sonuçları elde edemeyen sarı-lacivertli ekip ise son haftalarda yakaladığı ritimle üçüncü sıraya yükseldi. Ligde oynadığı son maçta Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi biletini alabilecek bir konumda olmayı amaçlıyor.

DERBİ ÖNCESİ UYARI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi meteorolojiden son dakikada gelen haber futbolseverleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türk Telekom Arena'da pazar günü oynanacak zorlu maç öncesi keyif kaçıran haberler verdi.

Genel müdürlükten verilen bilgiye göre derbinin oynanacağı pazar günü, yurdun çeşitli yerlerinde yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Verilere göre maçın oynanacağı pazar günü İstanbul'da kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar görülebilir. Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu yağışlı, Marmara'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.

23 Nisan'da beklenen çok kuvvetli fırtına, soğuk hava ve kar yağışlarına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmasına, ağaç ve direklerin devrilmesi, zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.