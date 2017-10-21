Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saati kaç? (GS FB saat kaçta?)

Galatasaray Fenerbahçe derbi ne zaman sorusu bu hafta futbol severlerin gündemini oluşturuyor. GS FB saat kaçta karşı karşıya gelecek? Spor Toto Süper Lig’in 9.haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Lider Galatasaray ile ezeli rakibi Fenerbahçe kozlarını Türk Telekom Stadyumu’nda paylaşacak. Sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstereceği maç öncesi tüm biletler satılmış durumda. Teknik direktörler Igor Tudor ve Aykut kocaman kafalarındaki ilk 11’i belirledi. İki takımda da çok büyük eksik bulunmuyor. Merkez Hakem Kurulu tarafından derbi maçına atanan Cüneyt Çakır, kariyerinde daha önce 21 derbide görev yaptı.

DERBİ NE ZAMAN?

9. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de 22 Ekim Pazar günü oynanacak saat 19.30'da başlayacak. Maçın canlı anlatımı sayfalarımızdan takip edilebilecek. Galatasaray Fenerbahçe canlı anlatım ile maçı dakika dakika takip edebileceksiniz.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Pazar günü oynanacak olan derbinin analizini yapan Hırvat hoca ilk 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. Derbide izleyeceği taktik haritasını oluşturan Tudor, 3 haftadır dinlendirdiği Tolga Ciğerci'yi yeniden kadroya alıyor. Hırvat hoca ayrıca cezalı duruma düşmemesi için Atiker Konyaspor karşısında forma şansı vermediği Serdar Aziz'i tekrar ilk 11'e dahil etti.

Atiker Konyaspor maçında sağ üst ark adelesinde zorlanma meydana gelen Rodrigues ise Fener derbisinde yedek soyunacak...

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesi Mehmet Ekici ve Robin van Persie dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında, sakatlıkları bulunan bu iki isimden faydalanamayacak.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezaları sona eren Martin Skrtel, Alper Potuk ve İsmail Köybaşı da görev verilmesi durumunda Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Vincent Janssen'in derbi maçla ilk 11'deki yerlerine dönemleri bekleniyor.

CÜNEYT ÇAKIR’IN DERBİ PERFORMANSI

Merkez Hakem Kurulu tarafından derbi maçına atanan Cüneyt Çakır, kariyerinde daha önce 21 derbide görev yaptı. 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev alan Cüneyt Çakır, 11. kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

FIFA kokartlı hakemin düdük çaldığı derbilerde Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.