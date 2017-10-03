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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden 8 milyon liralık hasılat bekliyor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine olan ilgiyi sıcak paraya dönüştürüyor.

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9.haftada oynanacak derbi için taraftarların bilet talebinden bunalan Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği ve Alanya maçlarını da üçlü paketle satıp hem kapalı gişe oynamayı hem de yaklaşık 8 milyon lirayı kasasına koymayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın 5, F.Bahçe'nin ise 8 puan önünde lider olan Galatasaray'da taraftarlar şimdiden 9. haftadaki F.Bahçe derbisini düşünmeye başladı.

Bilet taleplerinden bunalan yöneticilerin telefonu susmazken, yönetim çareyi derbiyi de kapsayan, Türk Telekom Stadı'ndaki önümüzdeki üç lig maçı için geçerli bilet kombinesini satışa sunmakta buldu.

Bugün 217 ila 1600 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkacak üçlü paketin biletlerini alacak taraftarlar, 22 Ekim'de F.Bahçe, 3 Kasım'da G,Birliği ve 25 Kasım'da Alanya maçlarını izleyecek.

Derbiyi kaçırmak istemeyen taraftarların üç maçlık satışa çıkacak biletleri bitirmesi ve kulübün kasasına yaklaşık 8 milyon lira sıcak para girmesi hedefleniyor. 

Son Karabükspor maçında Aslan, 1.7 milyon lira gişe hasılatı elde etmişti. Kombine sahiplerinin bir kısmı maça gelmediği için taraftar ortalaması ise 40 binde kaldı. Galatasaray evinde 52 bin taraftarı en son 4. yıldızı kazandığı sezon Beşiktaş'ı yenip, şampiyonluğa ulaştığı maçta görmüştü.

(Sabah)

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