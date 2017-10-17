Galatasaray, Fenerbahçe maçında gişe hasılatı patlaması bekliyor
Galatasaray, oynanacak derbiden hem puan hem de para bekliyor. Sarı-kırmızılılar, gişe hasılatının yanında, ürünlerin satıldığı mağazadan da yüksek ciro beklentisi içinde... Bu nedenle yeni tişörtler hazırlanıyor, forma satış noktaları artırılıyor.
Galatasaray takım olarak, Fenerbahçe derbisine hazırlanırken, yönetim de taraftarın son dönemdeki ilgisini paraya tahvil etmenin peşine düştü.
Bu dev maçla ciro patlaması bekleyen ve sadece Aslantepe’deki Galatasaray Store’da en az 1 milyon liralık ciro bekleyen sarı-kırmızılılarda, taraftarı büyük sürprizler bekliyor. Yoğun çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılı profesyonellerin çalışmaları şöyle:
Sürpriz ürün
YILIN REKORU: Aslantepe ve Beyoğlu Store’larde yılın rekoru bekleniyor. Kasa sayıları artacak. Ayrıca Aslantepe’de dış alanlara da ünite kurulacak.
HER KOLTUĞA BAYRAK: Türk Telekom Stadı sarı-kırmızıya bürünecek. Her koltuğa bayrak bırakılacak.
ÇİZGİ KARAKTERLER: Haftasonu özel tişörtler satışa çıkarılacak. Gomis’in gol sevinci, Belhanda’nın taklası veya defansın sigortası Maicon temalı çizgi karakterlerin üzerlerinde bulunduğu tişörtler satışa çıkarılacak. Bu tişörtler 29.99 TL’den satılacak.
KAZANIRSA SÜRPRİZ: Galatasaray’ın galip gelmesi durumunda ise özel bir ürün storelarda satışa çıkarılacak. Sarı-kırmızılılar, bu ürünün taraftara sürpriz olması için açıklama yapmayacak.
(Skorer)
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