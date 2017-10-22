Galatasaray, Fenerbahçe tribünlerinin olduğu kısma ses sitemi döşeyip Galatasaray marşı dinletti
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe tribününe ses sistemi döşedi, taraftarlar stada girdiğinden bu yana kendi tribünlerinde Galatasaray marşı dinledi.
Dev derbi öncesi Sarı-Kırmızılı yönetim Türk Telekom'da deplasman tribününe gelen Fenerbahçeli taraftarlara bir sürpriz hazırladı.
Fenerbahçe tribününe ses sistemi döşenirken Sarı-Lacivertli taraftarlar, stada girdikleri andan itibaren Galatasaray marşı dinledi.
Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray'a tepkilerini dile getirdiler.
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