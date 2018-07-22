Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ahmed Musa transferinde yarış halinde

2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Leicester City'nin Nijeryalı yıldızına teklif yağıyor.

Bonservisiyle satmak istiyor ama...

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı, Leicester City'ye resmi teklifte bulundu. Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen Al-Nassr'a Leicester yönetimi teklifi az bulduğu için ret cevabı verdi. Ahmed Musa'yı yüksek bir bonservis bedeliyle satmak isteyen İngiliz kulübü, istedikleri bonservis gelmezse de kiralama yoluna gitmeyi planlıyor.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Ahmed Musa için Leicester city ile görüşmelere resmen başladığı öğrenildi. 3 takımın da yarış halinde olduğu Ahmed Musa için Leicester City, istediği bonsevis bedeli gelmemesi halinde futbolcuyu kiralayacak.

(Fanatik)