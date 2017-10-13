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Galatasaray, Fenerbahçe'den yetişen Merih Demiral'ı listeye aldı

Galatasaray, Fenerbahçe altyapısından yetişen Sporting Lizbon'lu stoper Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Süper Lig'in lideri G.Saray transfer taaruzuna erken başladı. Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe altyapısından yetişen Sporting Lizbon'lu Merih Demiral'ı transfer etmek için harekete geçti. 19 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki stoper için G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
 
Sporting Lizbon'un ikinci takımında forma giyen Merih Demiral, hem sağ hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor. G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da bu transfere onay verdiği bildirildi.
 
Merih Demiral bu sezon Sporting B takımı ile 2. ligde 9 karşılaşmada forma giydi. 19 yaşındaki genç savunmacı 2016 yılında Sporting altyapısına katılmıştı.
 
Galatasaray bir yandan Merih ile ilgilenirken bir yandan da gözünü Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci'ye çevirdi. Aslan, 19 yaşındaki orta saha oyuncusi için kulübü Greuther Fürth ile temasa geçecek.
 
Bilindiği gibi Galatasaray, bir başka gurbeti futbolcu Kaan Ayhan ile de yakından ilgileniyor. Alman kulübü Fortuna Sittard ile ocak ayında masaya oturacak Cimbom, bu 3 ismi de kadrosuna katmak istiyor.
 
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