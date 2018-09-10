Galatasaray Furkan Soyalp için kolları sıvadı

Yabancı sınırında yeniden bir düzenlemeye gitmeye hazırlanan TFF, kulüplere açık mesaj gönderirken özellikle 4 büyükler kaliteli ve yerli futbolcu arayışlarına şimdiden başlamış durumdalar. FFP kriterleri sebebiyle genç ve yetenekli oyuncuları neredeyse sıfır maliyetle kadrosuna katmaya koyulan 4 büyüklerde, scout ekibinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Fatih Terim’in başında bulunduğu Galatasaray’ın, Anadolu kulüplerinde top koşturan kabiliyetli kramponları şimdiden yakından takip ettiği belirtildi.

FATİH TERİM FURKAN SOYALP'İ TAKİBE ALDI

Transfer çalışmalarına devam eden ve scout ekibiyle birlikte tarama uygulamasına geçen Galatasaray’da ilk hedef Bursaspor’da oynayan Furkan Soyalp. Yeşil beyazlı kulübün alt yapısında yetişen ve 7 yıldır aktif futbol kariyerine devam eden 23 yaşındaki futbolcu Terim’in dikkatini çekerken, oyuncunun Haziran ayında kontratının bitecek olması Galatasaray’ı şimdiden harekete geçirdi. Geçtiğimiz sezon 19 maçta görev alan ve 3 gol kaydeden Furkan Soyalp bu sezon oynadığı 4 maçta da bir hayli ilgi çekici bir performans ortaya koyarken, orta saha/ön libero mevkiinde boy gösteren yetenekli futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da devrede olduğu öğrenildi. Transfermarkt’a göre değeri 500 bin Euro olarak gözüken Furkan’ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan’ın yerine düşünüldüğü bildirilirken, Fatih Terim’ın genç futbolcudan çok umutlu olduğu ifade edildi.

(Diriliş Postası)