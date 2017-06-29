Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce Bafetimbi Gomis'in sağlık durumuna ilişkin konuştu

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Bafetimbi Gomis'in sağlık durumunu iyi araştırdıklarını ve Fransız oyuncunun futbol oynamasına engel bir durumunun bulunmadığını söyledi.

İnce, Türk Telekom Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayılma problemi yaşayan Gomis'in durumuyla ilgili bilgi verdi.

Transferde ismi geçen futbolcularla ilgili ön araştırmayı detaylı şekilde yaptıklarını anlatan İnce, "İyi bir araştırma çalışmamız var. Gomis için hem Saint Etienne hem de Marsilya kulüpleriyle görüşmelerimiz oldu. Hem Paris'te hem burada oyuncuyu yoran testler yaptık." dedi.

"YAPISAL KALP PROBLEMİ YOK"

Gomis'in dönem dönem bayılma atakları olduğuna dikkati çeken Yener İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların nedeni tam anlamıyla ortaya konulamamış. 2017 yılında transfer söz konusu olduğunda Fransa'da tarafsız ve Paris'in en iyi hastanesine davet edip orada değerlendirdik. Son olarak da burada sponsor hastanemiz Medical Park'ta değerlendirmeleri yaptık. Yapısal bir kalp problemi biz de bulmadık; daha önceki raporlarında da bulunmamış. Oyuncunun benzer bayılmaları yaşaması muhtemel ve yaşayacaktır da... Bu son derece normal ve takip eden bütün sağlık kurulları tarafından da kayıt altına alınmış. Durumunu biliyoruz. Fakat bu durumun altında futbol oynamasına engel olacak bir kalp problemi son 15 yılda yapılan sağlık kontrollerinde rastlanmamış. Bizim de yaptığımız kontrollerde böyle bir duruma rastlanmadı. Galatasaray tüm riskleri bilerek bütün önlemleri kontrat düzeyinde aldı. Futbol oynamasına engel bir durum yok. Fakat her an bir yerde; antrenman ya da maçta olabilir bir bayılma yaşayabilir. Bizim hazırlıklı olduğumuz, sürpriz bir durum olmayacak. Doğuştan bir kalp hastalığı ya da yapısal bir bozukluk söz konusu değil. Fransa'da iki gün süren detaylı bir araştırma yaptık. Bizzat benim de katıldığım oradaki kardiyologlar ile görüşme imkanı buldum. Buradaki kontrollerinde de futbol oynamasına engel bir duruma rastlamadık."

"FUTBOL OYNAMASINA ENGEL BİR DURUM YOK"

Bafetimbi Gomis'in doğuştan kalp hastalığı veya kalbin yapısına bağlı bir teşhis konmadığını belirten İnce, "Detaylı araştırma yaptık. Futbol oynamasına engel bir şeyle karşılaşmadık. Oyuncu sahada veya antrenmanda bayıldığında tartışmaya konu olmaması açısından durumunu biliyoruz. Gomis'in oynadığı Swansea ve Marsilya kulüpleri de buna benzer açıklamalar yapmışlardı. Oynadığı tüm kulüplerle durumunu istişare ettik." değerlendirmesinde bulundu.