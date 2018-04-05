Galatasaray futbol takımı, öğle yemeğinde bir araya geldi
Galatasaray Futbol Takımı, bugün basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ardından öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi Florya'da bulunan bir restoranda düzenlenen organizasyona teknik direktör Fatih Terim, teknik kadro, oyuncular ve çalışanlar katıldı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.
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