Mustafa Cengiz'den Garry Rodrigues açıklaması: Sağ bek bile 30 milyon Euro ediyor. Ucuza bırakmayız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor'da Ender Bilgin'in konuğu oldu. Birbirinden önemli açıklamalar yapan Başkan Cengiz, takımın yıldızı Garry Rodrigues'e de teklifler geldiğini doğruladı. 27 yaşındaki futbolcuyu teknik heyetin onayını almadan satmayı düşünmediklerini belirten Mustafa Cengiz, "İngiltere Preimer Lig'de orta sıralarda yer alan bir takımın sağ beki bile 30 milyon Euro'ya gidiyor. Rodrigues'i ucuza bırakmayız" dedi.

TAŞRA MUAMELESİ...

Porto'dan bir futbolcunun 50 milyon Euro'ya başka bir takıma gidebildiğini ifade eden Başkan Cengiz, "Bize gelince işler değişiyor. Bu yapılan taşra muamelesi. Ancak buna izin vermeyiz" diye konuştu.

NDIAYE İTİRAFI

Devre arasında İngiltere'nin Stoke City takımına transfer olan Badou Ndiaye'yi satmak istemediklerini belirten Cengiz, "Menajerler aklını çeldi ve transfere son anda onay verdik" dedi.

(Takvim)