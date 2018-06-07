Galatasaray, geçtiğimiz yıl Stoke City'de forma giyen Kurt Zouma ile ilgileniyor
Savunmanın göbeğine de bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın listesine sezonu Stoke City'de kiralık olarak tamamlayan Kurt Zouma da girdi.
Galatasaray, kiralık olarak oynayan Jason Denayer'in şu an için Manchester City'e dönmesi nedeniyle stoper arayışlarını da sürdürüyor.
Jason Denayer için de görüşmeler yapan Galatasaray'ın listesine, sezonu Premier League'den düşen Stoke City'de tamamlayan Kurt Zouma'yı da aldığı ortaya çıktı.
Chelsea'de beklentileri karşılayamadığı için Stoke City'e kiralanan Kurt Zouma'nın, gelecek yeni teknik adamın kendisini kadroda düşünmemesi halinde ayrılacağı belirtildi. Fransız basınında yer alan habere göre Kurt Zouma ile Galatasaray'ın yanı sıra Everton da ilgileniyor.
Galatasaray, yüksek maliyetin altına girmemek için 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu kiralama opsiyonunu da kullanabilir.
Kurt Zouma bu sezon Stoke City formasıyla Premier League'de 34 maça çıktı.
(Sporx)
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