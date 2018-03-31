Galatasaray, Genoa'dan Miguel Veloso'yu gündemine aldı

Sarı-Kırmızılılar'ın listesinin ilk sırasında yer alan Joao Moutinho dün sürpriz bir karara imza attı ve Monaco ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yönetim bu gelişmeyle şok yaşasa da hemen B planı devreye sokuldu.

Fatih Terim'in orta alana Fernando'nun yanına çok kaliteli bir isim istemesi sonrası geniş bir liste hazırlayan yönetim, Moutinho'nun vatandaşı olan Miguel Veloso'yu gündemine aldı.

Kariyerini İtalyan ekibi Genoa'da sürdüren 31 yaşındaki Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Yönetim bu sezon Serie A'da 19 maçta forma giyen Veloso'nun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçecek ve transfer görüşmeleri hız kazanacak.

ORTA SAHADA BİR DİNAMO

Orta alanda çok dinamik ve agresif bir futbolcu olan Miguel Veloso, istikrarıyla da dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu sezon sonunda boşa çıkacak.

Portekiz futbolunun son 10 yılına damga vuran isimlerden biri olan Miguel Veloso, 56 kez giydiği milli formaya 2015 yılında veda etti.

Sporting Lizbon altyasında futbola merhaba diyen yıldız futbolcu, 2010 yılında 9 milyon Euro karşılığında Genoa'ya transfer oldu.

2012'de 7.5 milyon Euro'ya Dinamo Kiev'in yolunu tutan Veloso, 2016'da iseb onservis bedeli olmadan yeniden Genoa'nın yolunu tuttu.

Miguel Veloso 31 yaşında ve orta saha mevkisinde oynuyor.

(Fotomaç)