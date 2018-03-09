Galatasaray Göktuğ Bakırbaş ile ilgileniyor

Galatasaray'da sezon sonunda Fernando Muslera'nın arkasında büyük bir değişim yaşanacak. Sarı kırmızılılar, yıllardır A Takımda olan ancak kendisini geliştiremeyen Eray İşcan ile yollarını ayıracak.

Galatasaray altyapısında yetişen Eray İşcan'a yeni kontrat önerilmeyecek. Cedric Carrasso'nun da sözleşmesini yenilemeyecek olan Galatasaray en az 1 yerli kaleci takviyesi yapacak.

Galatasaray'ın transferde yedek kaleci adayları

Çağlar Şahin Akbaba'ya kırık not veren Galatasaray teknik heyetinin radarında olan bir başka isim Manisaspor'un kalesini koruyan 21 yaşındaki Göktuğ Bakırbaş. Genç ve milli takım havuzunda yer alan bir kaleci almak isteyen Galatasaray'da genç Göktuğ hem scout ekibi hem de Taffarel tarafından takip ediliyor.

Bonservisi Göztepe Kulübünde olan ve Manisa'da kiralık olarak forma giyen Göktuğ'un göstereceği performans sarı kırmızılıların tavrını netleştirecek.

(Futbol Arena)