Galatasaray gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile karşı akrşıya geldi. Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında 5-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamladı. Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarıyı 18 puanla tamamladı.

Galatasaray'a Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 30'da Nigel de Jong, 45'te kendi kalesine Gassama, 51'de Wesley Sneijder, 55'de Eren Derdiyok, 80. dakikada Josue kaydetti. Galatasaray'da maçın yıldızı 1 gol, 3 asistle oynayan Wesley Sneijder oldu. Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü ise 39. dakikada Sajjad attı. Konuk ekipte 89. dakikada Erhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RIEKERINK'TEN TEK DEĞİŞİKLİK, MECBUREN GELDİ

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde bundan önce oynadıkları Osmanlıspor müsabakasının başlangıç kadrosunda tek değişikliğe giderken, bu da mecburiyetten kaynaklandı. Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan ve bu maçta ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz'in yerine, Semih Kaya başlangıç kadrosunda yer aldı.

Oyunun ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan ve rakip alnada pozisyon arayan taraf ev sahibi Galatasaray oldu.

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Bruma'nın rakibi Carlos Garcia'ya yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Hakem Halis Özkahya bu pozisyonda Bruma'ya bir de sarı kart gösterdi. Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Bruma, 17. haftadaki Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Savunmada topla buluşan Hakan Balta, savunmanın arkasına koşu yapan Eren Derdiyok'a pasını çıkardı. Rakibinin topu ıskalamasıyla Eren Derdiyok bir anda ceza sahasında önemli bir fırsat yakaladı. Eren topu kontrol ettikten sonra karşısında rakibi çıkınca pasını daha müsait olan Selçuk İnan'a çıkardı. Ancak Eren'in pasında top ceza sahasındaki Selçuk'un biraz arkasına düştü. Selçuk İnan tam düşerken vuruşunu gerçekleştirdi ancak top direğin az farkla yanından auta çıktı.

VE NIGEL DE JONG SESSİZLİĞİ BOZAN İSİM OLDU

Gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan rakibi N'Sakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Serbest vuruş için topun başına Wesley Sneijder geçti. Sneijder'in ceza sahasına havalandırdığı topu Nigel de Jong yaptığı şık kafa vuruşuyla ağlara göndermeyi başardı. Galatasaray 30. dakikada bu golle Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Nigel de Jong, Milan'da 12 Nisan 2015'te oynanan Sampdoria maçından sonra ilk golünü Galatasaray formasıyla gol atmış oldu (623 gün sonra).

ALANYASPOR 9 DAKİKA SONRA BERABERLİĞİ BULDU

Orta sahada kaptırılan top sonrası Aytemiz Alanyaspor, hızlı hücuma çıktı. Gelişen Alanyaspor atağında Skala topu taşıdı ve pasını sol kanattaki Berkan'a çıkardı. Berkan topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına ortaladı. Berkan'ın ortaladığı topu Sajjad Shahbazzadeh yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve Aytemiz Alanyaspor 39. dakikada bu golle skoru 1-1'e getirdi.

Galatasaray, beraberliğin ardından yeniden öne geçmek için rakip alanda baskı kurmaya çalıştı. 41. dakikada Bruma sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı ve arka direkte Yasin'in vuruşunda top direkten döndü. Ancak hakem pozisyon öncesinde Bruma için ofsayt bayrağı kaldırdı ve oyun Alanyaspor'un vuruşuyla yeniden başladı.

SELÇUK İNAN'IN ORTASINDA GASSAMA KENDİ KALESİNE ATTI

Sarı-kırmızılı takım bu kez sağ kanattan hücuma çıktı. Eren Derdiyok ile verkaç yapan Selçuk İnan, ceza sahasına girdi. Selçuk aut çizgisine indikten sonra yerden ortaladı. Altıpasa koşu yapan Wesley Sneijder'i geçen top Gassama'nın müdahalesiyle Aytemiz Alanyaspor ağlarına gitti. Galatasaray, 45. dakikada Gassama'nın kendi kalesine attığı golle rakibi karşısında 2-1 öne geçti.

İlk yarının kalan süresinde başka gol olmadı ve Galatasaray ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının başında Jan Olde Riekerink, mecburi bir oyuncu değişikliğine gitti. İlk yarının sonlarında yedek kulübesine değişiklik işareti yapan Selçuk İnan çıkarken, yerine Hamit Altıntop girdi.

SNEIJDER'DEN MÜKEMMEL GOL VE BİR ASİST! PEŞ PEŞE...

İkinci yarı da hareketli başladı. Ev sahibi Galatasaray sağ kanattan Yasin Öztekin ile hücuma çıktı. Yasin taç çizgisinde topu aldıktan sonra ceza sahasına doğru hareketlendi. Yasin ceza sahasına girdikten sonra yay çevresindeki Wesley Sneijder'e pasını çıkardı. Sneijder topu kontrol ettikten sonra kesme bir vuruş gerçekleştirdi. Rakibe de hafif şekilde çarpan top kalecinin üstünden ağlarla buluştu. Galatasaray Sneijder'in mükemmel golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Oyun üstünlüğünü tamamen ele geçiren Galatasaray'da bu kez Bruma orta alanda topla buluştu. Bruma topla ilerledikten sonra pasını sol kanattaki Wesley Sneijder'e çıkardı. Sneijder'in ceza sahasına yerden ortasına Eren Derdiyok dokundu ve Galatasaray 55. dakikada Eren'in golüyle skoru 4-1'e getirdi.

Farkı azaltmak için Galatasaray sahasında pozisyon arayan Aytemiz Alanyaspor 72. dakikada gole çok yaklaştı. Emre, Galatasaray yarı sahasında topla buluştu. Emre biraz ilerledikten sonra uzak mesafeden kaleye sert bir şut gönderdi ancak top direkten geri döndü.

Mücadelenin 74. dakikasında hafif sakatlığı bulunan Eren Derdiyok yerine teknik direktör Jan Olde Riekerink oyuna Josue'yi aldı.

75. dakikada De Jong'un rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem faul düdüğü çaldı. Wesley Sneijder pozisyona itiraz ederken hakem Hollandalı oyuncuya sarı kart gösterdi. Sneijder sarı kart sonrası hakeme kaptanlık pazubandını gösterdi. Hakem faulü yapan Nigel de Jong'a da bir sarı kart gösterdi.

TT ARENA'DA MÜKEMMEL ORGANİZASYON VE GOL!

Karşılaşmanın 80. dakikasında gelişen atakta, Galatasaray kısa paslarla bir anda rakip ceza sahasına girdi. Yasin ile verkaç yapıp ceza sahasına giren Sneijder, pasını altıpastaki Josue'ye çıkardı. Josue, Sneijder'den gelen topu dokunarak ağlara gönderdi ve Galatasaray bu golle skoru 5-1'e getirmeyi başardı.

Galatasaray golden sonra da Bruma ile iki önemli pozisyona girdi ancak Portekizli oyuncu iki pozisyonu da gole çeviremedi. 89. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Erhan Bruma ile girdiği mücadelede elle oynadığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve TT Arena'da Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı.