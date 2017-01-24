Galatasaray gol şovla üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında Galatasaray, TT Arena'da Anagold 24Erzincaspor'u konuk etti. Galatasaray, Anagold 24Erzincaspor'u 6-2 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda grup ikincisi olarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

Galatasaray'a TT Arena'da galibiyeti getiren golleri 4, 10, 51, 55 ve 64'te Lukas Podolski, 27. dakikada Garry Rodrigues kaydetti. Galatasaray adına sahanın yıldızı olan Lukas Podolsk, futbol kariyerinde ilk kez bir maçta 5 gol birden atmayı başardı.

Anagold 24Erzincaspor'un gollerini ise 15. dakikada Yasin ve 25. dakikada Ahmet attı.

Galatasaray, bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırırken, sarı-kırmızılı takımın bir üst turdaki rakibi Medipol Başakşehir oldu.

TT ARENA'DA İLK 10 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

Galatasaray ile 24 Erzinzanspor karşılaşması oldukça hareketli başladı. Sarı-kırmızılı takım TT Arena'da mücadeleye çok etkili başladı. Henüz 4. dakikada Sneijder rakip sahada Cebrail'den topu kazandı. Ardından Wesley Sneijder, ara pasını Lukas Podolski'ye çıkardı. Lukas Podolski ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle 24 Erzincanspor karşısında 1-0 öne geçti. Etkili oyuncu devam eden Galatasaray'da 10. dakikada yine Podolski sahneye çıktı. Josue'nin ara pasına hareketlenen Podolski, ceza sahası içerisinde yine düzgün bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı.

24ERZİNCANSPOR 10 DAKİKADA BERABERLİĞİ YAKALADI

2-0'dan sonra biraz daha rakip alanda görünmeye çalışan 24 Erincanspor, hücuma Yasin ile çıktı. Yasin, yaklaşık 30 metreden kaleye çok düzgün bir şut gönderdi ve Yasin'in şutunda top önde olan kaleci Cenk'i de geçti ve ağlarla buluştu. 24 Erzincanspor bu golle skoru 2-1'e getirdi.

Hareketli ve bol pozisyonlu geçen maçta 25. dakikada konuk ekip bir serbest vuruş kazandı. Kaleye uzak mesafeden serbest vuruşu kullanmak için topun başına Cenk geçti. Cenk'in şutunda top barajdan sekti ve ceza sahası içerisindeki Ahmet'in önünde kaldı. Ahmet önünde kalan topu yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi ve 24 Erzincanspor, Galatasaray karşısında skoru 2-2'ye getirdi.

GALATASARAY GOLÜ BULDU, 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray bu gole cevap vermekte gecikmedi. Sol kanattan gelişen atakta Linnes topu ceza sahasına ortaladı. Linnes'in ortasında Podolski şutunu çekti ve top savunmadan döndü. Ceza sahasında Rodrigues önünde bulduğu topu yaptığı vuurşta ağlara gönderdi ve 27. dakikada Galatasaray skoru 3-2'ye getirmeyi başardı.

Galatasaray, yeniden öne geçtikten sonra Bruma ile girdiği bir pozisyondan yararlanamadı. Sahada daha üstün oynayan taraf ilk 30 dakikada ev sahibi Galatasaray oldu. Mücadelenin 31. dakikada Nigel de Jong'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Serkan Tokat, Hollandalı oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Galatasaraylı oyuncular bu kararın ardından hakeme uzun süre itiraz ettiler.

10 kişi kalan Galatasaray, oyunun kontrolünü elinde bulundurmaya devam etse de ilk yarım saatlik bölümdeki gibi hücumda etkili olamadı.

43. dakikada sol kanatta Lukas Podolski topla buluştu. Alman oyuncu ceza sahasına soldan giridkten sonra yerden pasını ceza sahası içerisindeki Bruma'ya çıkardı ancak Bruma'nın şutunda top az farkla auta çıktı. İlk 45 dakikanın kalan kısmında başka gol olmadı ve ilk yarıyı Galatasaray, 24 Erzincanspor karşısında 3-2 önde kapattı.

LUKAS PODOLSKI FIRTINASI! GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Her iki takım da ikinci yarıya ilk 45 dakikadaki 11'leriyle çıktı. Galatasaray 10 kişi olmasına rağmen yine etkili bir başlangıç yaptı. Gelişen Galatasaray atağında Bruma topu ceza sahasındaki Lukas Podolski'ye çıkardı. Alman yıldız topu solune çekip yerden sert bir vuruşta golü buldu ve Galatasaray 51. dakikada skoru 4-2'ye getirdi.

53. dakikada sol kanattan Martin Linnes'in yerden ortasında Sneijder bekletmeden kaleye şutunu çekti ancak Hollandalı'nın şutunda top üst direkten auta gitti.

Galatasaray yine Martin Linnes ile sol kanattan etkili geldi. Linnes bu kez ceza sahası içerisindeki Lukas Podolski'ye pasını çıkardı. Podolski, rakibinin müdahalesine rağmen sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle skoru 5-2'ye getirirken, Podolski maçtaki 4. golünü attı.

POLDI'DEN KARİYER REKORU GELDİ! İLK KEZ 5 GOL...

Skorun vermiş olduğu etkiyle oyundan iyice düşen konuk ekip savunmadan çıkarkan önemli bir hata yaptı. Lukas Podolski rakibinden topu kazandıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Podolski 64. dakikada yaptığı şık aşırtma vuruşta topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 64. dakikada skoru 6-2'ye getirdi. Lukas Podolski kariyerinde ilk kez bir maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

6-2'den sonra Galatasaray yine üstünlüğünü korurken, maçta tempo biraz düştü. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı.

Kalan sürede her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Anagold 24Erzincaspor'u 6-2 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.