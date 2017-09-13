Galatasaray gönderdiği oyuncularda şu ana kadar tam isabet sağladı

Transfer sezonunda birçok futbolcuyla yollarını ayıran, kimi oyuncusunu bonservisiyle kimisini ise kiralık olarak farklı takımlara gönderen Galatasaray yönetiminin, özellikle Sneijder, Carole, Cenk Gönen ve Podolski gibi isimlerde şimdilik doğru kararlar aldığı görülüyor.



SNEİJDER İÇİN ÜLKESİNE YA DA ÇİN'E GİDER YORUMLARI YAPILMAYA BAŞLANDI BİLE

Taraftarların sevgilisi haline gelen ve takımdan gönderilmesi bir hayli olay olan Wesley Sneijder’in Nice’te gösterdiği kötü performans Hollandalı futbolcuyu baskı altına alırken, tecrübeli futbolcunun 3 maçta henüz golle veya asistle tanışamaması dikkat çekti.

Galatasaray’da iyi bir istatistik ortaya koyan ve Kobe’ye 2.6 milyon euro’ya satılan Lukas Podolski, Japonya’da 9 maçta sadece 3 gol atarken, Alman forvetin beklenilen patlamayı yapamaması yönetimde ‘İyi ki zamanından elden çıkarmışız’ yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte bu sezon transfer döneminde farklı takımlara giden eski Galatasaraylı futbolcuların istatistikleri…

Sneijder: 3 maç gol yok asist yok

Cavanda: Sadece 9 dakika forma şansı bulabildi

Carole: Sevilla’da kadroya giremedi

Cenk Gönen: İkinci kaleci olarak yedek kulübesinde, henüz bir dakika görev alamadı

Semih Kaya: Sakatlandı

Chedjou: Sakatlandı

Podolski: 9 maç 3 gol asist yok

Bruma: 4 maç 1 gol

Sabri Sarıoğlu: Performans olarak iyi oyunuyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu 4 maçta gol ya da asist yapamadı.