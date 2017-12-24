Galatasaray Göztepe maç özeti golleri tartışmalı pozisyonlar GS Göztepe özet

Süper Lig’in 17.haftasında Galatasaray Göztepe maç özeti ve golleri merakla araştırılıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada, Galatasaray sahasında Göztepe’yi konuk etti. İlk yarıda Göztepe penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Galatasaray Göztepe özet dakikaları nefes kesti. Galatasaray muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-1 kazanmayı başardı. GS Göztepe özet, goller ve tartışmalı pozisyonlar haberimizde bulunuyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

3.dakikada maçtaki ilk şut Feghouli'den geldi. Cezayirli oyuncu uzak mesafeden sert vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.

8.dakikada Sabri'nin pasıyla ceza alanında topu alan Andre Castro, sağ çaprazda rakibinden sıyrılmak isterken Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

9.dakikada Penaltıda topun başına geçen Jahovic, sağ alt köşeye yerden şık bir vuruş yaptı ve Muslera'yı avladı: 0-1

11.dakikada Göztepe savunmasındaki hata sonrası topu alan Gomis, penaltı noktasının gerisinden yerden sert vurdu. Kaleci Beto topu güçlükle çeldi.

19.dakikada Gomis'le üst üste iki nefis duvar pası yaparak ceza alanına giren Garry Rodrigues, karşı karşıya pozisyonda şık bir dokunuşla topu ağlara yolladı: 1-1

22.dakikada Sağ kanattan Sabri'nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından Selçuk Şahin gelişine vurdu, Muslera soluna yattı ve topu kontrol etti.

24’te Sol kanattan ceza sahasına sokulan Garry Rodrigues, çaprazdan şık bir plase yolladı. Yerden seken top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

27.dakikada Ceza sahası sol çaprazında topu alan Rodrigues, içeride bomboş durumdaki Gomis'i gördü. Gomis kale önünde müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, Beto inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

49.dakikada Sağ kanattan Yasin Öztekin'in sert ortasında kaleciyi geçen topa arka direkte bomboş kalan Gomis kafayı vurdu, top üstten auta gitti. Bu arada öncesinde bayrak da havadaydı.

52.dakikada Belhanda'nın nefis ara pasıyla Feghouli ceza alanı içinde son çizgiye indi. Onun ön direğe yerden çıkardığı topa Gomis vurdu ancak bir kez daha çerçeveyi tutturamadı. Aut...

53.dakikada Feghouli'nin sağdan ortasına penaltı noktası üzerinde gerilerden adeta uçarak gelen Yasin Öztekin sol köşeye doğru nefis bir kafa vuruşu yaptı ve Beto'yu avladı: 2-1

56.dakikada Sağ kanattan Linnes'in ortasında Gomis'in göğsünden seken topa Yasin Öztekin dönerek voleyi vurdu, Beto'nun müdahale edemediği top direğin dibinden auta çıktı.

70.dakikada Serbest vuruşta topun başına geçen Maicon, inanılmaz bir şut çıkardı ve top, 90'dan ağlara gitti: 3-1

75’te Savunmadan gönderilen uzun topu iyi kontrol eden Feghouli, sağ kanattan içeri sokuldu ve pasını çıkardı. Bu sırada Göztepe defansının ters dokunuşunda kaleci Beto topu son anda uzaklaştırdı.

78’de Göztepe gole çok yaklaştı. Jahovic'in sağdan gönderdiği pasta altı pasın hemen önünde bomboş kalan Scarione gelişine vurdu, top yandan dışarı gitti.

90+2’de Hızla ceza alanına giren Feghouli'nin topuk pasıyla topu alan Yasin yakın mesafeden çok sert vurdu, açıyı iyi kapatan Beto mutlak golü önledi.

Galatasaray, Fatih Terim'le çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek devre arasına ikinci sırada giriyor.