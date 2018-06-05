Galatasaray GreyWeekend'den 6 milyon TL kazandı ama...

Galatasaray'da hafta sonu alışveriş çılgınlığı yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz'in seçimde kullandığı gri oy pusulasının renginden hareketle cuma günü başlayıp 3 gün süren GreyWeekend'de (Gri hafta sonu) GS Store'lar 150 bin lisanslı ürün sattı. Bunların karşılığı olarak ise kulübün kasasına yaklaşık 6 milyon TL girdi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, elde edilen gelilr kulübün dev harcamalarının karşısında adeta devede kulak kaldı.

1.5 MİLYON EKSİK

Zira bu miktar, geçen sezon ligde hiç şans bulamayan ve Türkiye Kupası'nda sadece 3 maç oynayabilen 'müzmin yedek' Tarık Çamdal'm aldığı ücreti bile karşılayamadı. 27 yaşındaki futbolcu, 2014-15 sezonunda geldiği Galatasaray'dan yıllık 1 milyon 391 bin Euro (yaklaşık 7.5 milyon TL) alıyor. Cimbom'un, Tarık'ın yıllık maaşını ödemek için Grey Weekend'den gelen paranın üzerine en az 1.5 milyon TL daha eklemesi gerekiyor.