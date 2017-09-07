Galatasaray Hajduk Split forması giyen Hırvat filebekçisi Dante Stipica'yı kadrosuna katıyor

Sol bek pozisyonunu Kardemir Karabükspor'dan Iasmin Latovlevici ile dolduran Galatasaray, Muslera'ya da bir alternatif oluşturmak üzere harekete geçti.

Cenk Gönen'in Malaga'ya gitmesinin ardından Muslera'nın arkasında yalnızca Eray İşçan ve İsmail Çipe'nin bulunması ve Uruguaylı eldivenin sakatlanması halinde alternatif olarak güvenilir bir ismin kulüp bünyesinde yer almasını düşünen yönetim, teknik direktör Igor Tudor'un eski takımı Hajduk Split'den öğrencisi Dante Stipica için Hırvat kulübüne teklifini iletti.

Kurallar gereği ilk 18'de yalnızca 1 yabancı kaleci bulunabileceğinden, Muslera'nın uzun süreliği sakatlığı veya kart cezalısı olması halinde, transferi düşünülen Stipica kadroda yer alabilecek. Muslera'nın oynamasında herhangi bir sakınca olmadığı dönemde ise Hırvat kaleci kadroda yer alamayacak.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre Hajduj Split, 1. kalecisi Stipica'yı şu an için bırakmak istemiyor. En azından ara transfer dönemine kadar, Galatasaray'ın teklifine olumlu bir cevap verilmeyeceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın bu durumda başka bir alternatife yönelip yönelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. (Fanatik)