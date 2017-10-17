Galatasaray hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, pas ve pres çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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