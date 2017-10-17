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Galatasaray hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, pas ve pres çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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