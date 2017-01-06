Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Riekerink: Narsingh gelirse Lens etkisi yapar

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Jan Olde Riekerink, takıma katılmasını istediği Luciano Narsingh için 'Gelirse Lens etkisi yapar' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-Kırmızılı idarecilerle transfer toplantısı yapan Hollandalı hoca, PSV’de forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Luciano Narsingh için, “Çok teknik, hızlı ve güçlü bir oyuncu. Onu alırsak, Lens’in Fenerbahçe’de yarattığı etkiyi yaratır” yorumunu yaptı.
 
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da, teknik direktör Riekerink ve yöneticilerin Antalya kampında toplantı yaptığı öğrenildi. Gündemdeki isimler için yorum yapan Hollandalı hoca, ayaküstü sunduğu raporda özellikle Luciano Narsingh’e övgü yağdırdı.
 
PSV’de forma giyen vatandaşını mutlaka kadroda görmek istediğini belirten Riekerink, “Çok teknik, hızlı ve güçlü bir oyuncu. Her iki kanatta, hatta ileri uçta da oynayabilir. Onu alırsak, Lens’in Fenerbahçe’de yarattığı etkiyi yaratır. Kendisine ben kefilim. Hem bugünkü kadroda faydalı olur hem de sonraki yıllar için önemli bir yatırım olabilir” ifadelerini kullandı. Yönetim, Riekerink’in bu sözleri sonrası Hollandalı futbolcu için girişimleri hızlandırdı.
 
Ülkesinden dışarı çıkmadı
 
Galatasaray’ın yanı sıra İngiliz kulübü Swansea’nin de transfer listesinde bulunan Narsingh, bu sezon 15 lig maçında 1 gol 1 asistle oynadı.
 
PSV’ye 2012 yılında Heerenveen’den 4.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, ülkesinin dışında bir başka takımın formasını giymedi. Hollanda Milli Takımı’yla 19 kez sahneye çıkıp 4 de gol atan Narsing’in piyasa değeri 5 milyon Euro civarında gösteriliyor.
 
Fanatik

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

Spor camiası terörü lanetledi

Spor camiası terörü lanetledi

Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA