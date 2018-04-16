Galatasaray iç sahada PSG ile kapışıyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'ndaki başarılı performansını Medipol Başakşehir karşısında da sürdürdü ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle Galatasaray hem Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna otururken, hem de Avrupa'da önemli bir başarıya imza attı. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik alarak Avrupa'da Paris Saint Germain'in ardından en iyi iç saha galibiyet yüzdesine sahip takım olmayı başardı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig takımlarının yer aldığı listede sarı-kırmızılılar iç sahada bu sezon oynadığı tüm lig maçlarını kazanan Paris SG'nin ardından %93,33'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

Paris Saint Germain ve Galatasaray'ın ardından Avrupa'da en iyi iç saha galibiyet yüzdesine sahip takımlar Manchester City, Juventus, Barcelona, Bayer Münih ve Monaco oldu.

Galatasaray aynı zamanda en iyi iç saha galibiyet yüzdesi olan takımlar içinde içinde Paris SG, Bayern Münih ve Barcelona ile birlikte evinde yenilgi almayan 4 takımdan biri oldu.

(Sporx)