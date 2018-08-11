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Galatasaray için Artem Dzyuba iddiası

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Artem Dzyuba iddiası gündeme geldi.

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Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi. Sarı kırmızılıların peşinde olduğu isim Rusya'daki Dünya Kupası'nda attığı gollerle dikkat çeken Rus Milli Takımı'nın dev golcüsü Artem Dzyuba. Menajerler aracılığıyla görüşmelerin devam ettiğ 1.96 boyunda, 29 yaşındaki Rus devinin babasının da İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. 

Dzyuba'nın Avrupa Ligi'nde Zenit'in D.Minsk'e 4-0 yenildiği maçta 18 kişilik kadroya alınmaması da transfer iddialarını güçlendirdi. Geçen sezon Tula'ya kiralanan Dzyuba, Beşiktaş'a önerilmişti. Yıldız golcü, Dünya Kupası'nda 5 maçta 3 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon Rus Ligi'nde 2 maçta 1 gol attı.

(Takvim)

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