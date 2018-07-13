Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray ilk hazırlık maçında tek golle güldü

Galatasaray, hazırlık maçınnda FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, hazırlık maçında İsviçre ekibi FC Wil ile karşı karşıya geldi. Sportanlage Utogrund'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, mücadeleye İsmail Çipe; Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Lionel Carole; Selçuk İnan, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Celil Yüksel, Feghouli; Eren Derdiyok ilk 11'iyle çıktı. Yedekler arasında ise Serdar Aziz, Belhanda, Sinan Gümüş, Gomis ve Fernando yer aldı.

Galatasaray'ın galibiyet golünü 32. dakikada Eren Derdiyok attı.

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında PSV Eindhoven ile 18 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Hava Yolları’nın Airbus Cabin Flex konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağı filodaki yerini aldı

Türk Hava Yolları’nın Airbus Cabin Flex konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağı filodaki yerini aldı

Karpuz kabuğunun faydaları

Karpuz kabuğunun faydaları

Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada?

Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada?

HSK açıkladı! 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

HSK açıkladı! 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA