Galatasaray ilk hazırlık maçında tek golle güldü
Galatasaray, hazırlık maçınnda FC Wil'i 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, hazırlık maçında İsviçre ekibi FC Wil ile karşı karşıya geldi. Sportanlage Utogrund'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray, mücadeleye İsmail Çipe; Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Lionel Carole; Selçuk İnan, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Celil Yüksel, Feghouli; Eren Derdiyok ilk 11'iyle çıktı. Yedekler arasında ise Serdar Aziz, Belhanda, Sinan Gümüş, Gomis ve Fernando yer aldı.
Galatasaray'ın galibiyet golünü 32. dakikada Eren Derdiyok attı.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında PSV Eindhoven ile 18 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.