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Galatasaray Jhon Cordoba ile ilgileniyor

Sarı-Kırmızılılar’ın Köln formasını giyen Kolombiyalı forvetle yakından ilgilendiği iddia ediliyor...

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Ara transfer dönemi için çalışmalara start verenGalatasaray'da ilk hedef forvet takviyesi... Eren Derdiyok'un yetersizliği nedeniyle Gomis'e yeni bir alternatif arayan Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddia geldi.

HEDEF KİRALAMAK

Cimbom'un Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Jhon Cordoba ile ilgilendiği öne sürülüyor. Yönetimin, 24 yaşındaki Kolombiyalı forveti kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.

(Takvim)

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