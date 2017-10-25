Galatasaray Jhon Cordoba ile ilgileniyor
Sarı-Kırmızılılar’ın Köln formasını giyen Kolombiyalı forvetle yakından ilgilendiği iddia ediliyor...
Ara transfer dönemi için çalışmalara start verenGalatasaray'da ilk hedef forvet takviyesi... Eren Derdiyok'un yetersizliği nedeniyle Gomis'e yeni bir alternatif arayan Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddia geldi.
HEDEF KİRALAMAK
Cimbom'un Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Jhon Cordoba ile ilgilendiği öne sürülüyor. Yönetimin, 24 yaşındaki Kolombiyalı forveti kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.
(Takvim)
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