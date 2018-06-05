Galatasaray Joe Allen'in peşine düştü

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da yönetim teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Stoke City’nin ‘Galli Pirlo ’ lakaplı yıldızı Joe Allen ile yakından ilgileniyor. G.Saray, tecrübeli futbolcu ile birkaç gün içinde pazarlığa başlayacak.

ÖNCE ŞARTLARI ÖĞRENİLECEK

Cimbom'un önümüzdeki günlerde İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturacağı ve transfer şartlarını değerlendireceği bildirildi. G.Saray, N'Diaye'nin takımdan ayrılması sonrası o bölgeye iyi bir isim bakıyor.