Jorge Jesus avukatı aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi

Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile anılan ve son 2-3 sezondur genelde üç büyüklere yazılıp çizilen Jorge Jesus sezon sonunda Sporting Lizbon’a veda edecek.



JORGE JESUS GEÇTİĞİMİZ SEZONU NEREDEYSE BOŞ GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon olaylı bir şekilde Benfica’dan Sporting Lizbon’a geçen ve ilk yılında takımı ikinci yapan Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda CSKA Moskova’ya elenmiş, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş’ın da olduğu gruba düşmüştü. H Grubu’nda 10 puanla ikinci olan ve bir sonraki turda B.Leverkusen’e elenen Lizbon 62 yaşındaki teknik adamla istenilen çıkışı yakalayamamış, Jorge Jesus sezonu sadece Süper Kupa ile kapatmıştı.



SPORTİNG LİZON DAHA İLK YARI HAVLU ATTI

Sporting Lizbon’lu Jorge Jesus bu sezonu da boş geçti. Şu anda liderin 10 puan gerisinde olan ve Şampiyonluğu mucizelere bırakan Portekiz devi 27 milyon euro’luk transfer yatırımının karşılığını alamazken, yeşil beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi’nde sadece 3 puan toplaması Jesus’un sezon sonunda görevi bırakacağı iddialarını güçlendirdi. Ligde şu ana kadar 18 hafta sonunda 35 puan toplayan Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi ön eleme potasının bile 1 puan gerisinde yer alırken çılgın başkan Bruno Carvalho’nun Jorge Jesus’la yollarını ayıracağı belirtildi.



5 MİLYON EURO'YA GALATASARAY'A İMZA ATMAYA HAZIR

Sezon sonunda Sporting Lizbon ile yollarını ayırmaya sıcak bakan Jorge Jesus’un Galatasaray Kulübüne sıcak baktığı öğrenildi. Avukatı Hugo Vaz Serra ile haber gönderen ve alacağı yıllık ücret konusunda mutabakata varılması halinde sarı kırmızılı kulüple çalışmak isteyen Jesus, net 5 milyon Euro talep ederken, FFP kriterleriyle boğuşan Galatasaray yönetiminin bu rakama vereceği yanıtın merakla beklendiği ifade edildi. Sezon sonunda Riekerink ile vedalaşacak olan başkan Dursun Özbek’in bu sefer tecrübeli, kariyerli ve tartışılmayacak bir hocayla çalışmak istediği belirtilirken, Şampiyonlar Ligi’ne kalınması halinde Jorge Jesus’la masaya oturulacağı anlaşıldı.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor