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Galatasaray kafilesi, Suudi Arabistan'a gitti

Galatasaray Futbol Takımı, El İttifak ekibiyle deplasmanda yapacağı dostluk maçı için Suudi Arabistan'a gitti.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıkları  kapsamında Antalya Belek'te son antrenmanını bugün teknik direktör Jan Olde  Riekerink yönetiminde gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, öğle saatlerinde Antalya  Havalimanı'na geçti.
 
Galatasaraylı bazı futbolcular, havalimanında vatandaşlar ve emniyet  mensuplarıyla fotoğraf çektirdi. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan özel uçak, daha sonra Dammam kentine  hareket etti.
 
Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takımlarından El İttifak ile  Galatasaray arasında oynanacak dostluk maçı, Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda  yarın saat 19.00'da başlayacak.

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