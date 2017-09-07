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Galatasaray, Karabükspor'dan Latovlevici'yi transfer ettiğini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Karabükspor'dan Latovlevici'yi 550 bin euro karşılığında kadrosuna kattığını borsaya bildirdi.

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Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Iasmin Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 550,000 Euro tutarında transfer tazminatı ödenecektir.

Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenmek üzere anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödenecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında ek prim ödenecektir.

Oyuncunun 2017/2018 sezonunda 18 resmi müsabakada (TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları) forma giymesi halinde sözleşme aynı mali şartlarda 2018-2019 sezonunda da geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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