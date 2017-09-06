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Galatasaray Karabükspor'un sol beki Iasmin Latovlevici ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Karabükspor'un sol bek oyuncusu Iasmin Latovlevici'yi kadrosuna kattı.

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Asamoah transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, sol bek transferi için Kardemir Karabükspor'un Rumen oyuncusu Iasmin Latovlevici ile anlaşma sağladı.

Tudor'un eski öğrencisi olan 31 yaşındaki sol beki kadroda görmek istediğini belirtmesinin ardından oyuncuyla temasa geçen yönetimin kısa süre içerisinde Karabükspor'la el sıkıştı.

Galatasaray'ın, Latovlevici için kulübüne 550 bin Euro bonservis ödeyeceği, 1+1 yıllık anlaşmaya varılan oyuncuya ise yıllık 800 bin Euro vereceği belirtildi.

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