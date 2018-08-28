Galatasaray, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş Kulübü çirkin, kötü tezahürat; Galatasaray Kulübü ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İşte Disiplin sevkleri:
"1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMUEL EMEM EDUOK'un 26.08.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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