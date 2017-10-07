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Galatasaray, Konyaspor'a bileniyor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda A takım ve 21 yaş altı takımı oyuncularından oluşan iki ekip ile taktik varyasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.
 
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı idmanla devam edecek.

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