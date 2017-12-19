Galatasaray kulisleri Ünal Aysal'ı konuşuyor

Dün Igor Tudor'la yollarını ayırdıktan sonra olağanüstü kongreye gitme kararı alan ve 20 Ocak tarihini veren Dursun Özbek, yeni yönetim listesini hazırlarken, muhalefet de şimdiden kolları sıvamış durumda. Yaklaşık 3 yıl önceki seçimlerde Özbek'e kaybeden Ahmet Özdaoğan'ın resmen adaylığını açıklaması beklenirken, camianın bazı ileri gelen isimlerinin Ünal Aysal'ın geri dönmesi konusunda kulis çalışmalarına başladığı iddia edildi.



Galatasaray tarihinin en başarılı başkanlarından biri olan Ünal Aysal'ın şimdilik bu konuya sessiz kaldığı belirtilirken, kısa sürede yönetim kurulu listesini hazırma işinin Aysal'ı en fazla zorlayan konuların başında geldiği ifade ediliyor. Daha önce sarı kırmızılı kulüpte onlarca kupa kaldıran ve 2 yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan Aysal, taraftarlarında '1' numaralı ismi.