Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Kulübü, Alpaslan Dikmen'i unutmadı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile sarı-kırmızılı taraftarlar, 'ultrAslan' taraftar grubunun kurucusu Alpaslan Dikmen'in mezarını ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile sarı-kırmızılı taraftarlar, "ultrAslan" taraftar grubunun kurucusu Alpaslan Dikmen'in mezarını ziyaret etti.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla Alpaslan Dikmen'in Hasdal Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen ziyarete Mahmut Recevik'in yanı sıra Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, "ultrAslan" kurucularından Veysel Giley, Alpaslan Dikmen'in annesi Sulhiye Dikmen ve sevenleri katıldı.
 
Mahmut Recevik, GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Alpaslan çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok harika bir insandı. Galatasaray'ın tribünleri için çok emeği var. ultrAslan'ın kuruluşunda çok büyük emekleri var. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
 
Ziyaret duaların ardından bayramlaşmayla sona erdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA