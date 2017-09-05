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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan ile yeniden görüşecek

Türkiye’deki tüm Galatasaraylılar benim gelmemi istemiyor” diyen Arda Turan ile Başkan Dursun Özbek milli maçın ardından özel bir görüşme yapacak. “Geçmişte olduğu gibi parçalı için mücadele et, taraftar seni her zaman bağrına basar” diyecek olan Başkan, Arda’yı ikna için tüm kozları oynayacak.

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Türkiye’deki tüm Galatasaraylılar benim gelmemi istemiyor” diyen Arda Turan ile Başkan Dursun Özbek milli maçın ardından özel bir görüşme yapacak. “Geçmişte olduğu gibi parçalı için mücadele et, taraftar seni her zaman bağrına basar” diyecek olan Başkan, Arda’yı ikna için tüm kozları oynayacak.
 
A Milli Takım kampında bulunan Arda Turan, önceki gün katıldığı televizyon programında transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. “Türkiye’de taraftarın yüzde 100’ü beni istemiyor. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım, kulübüme zarar vermek istemem” diyen Arda, yine de açık kapı bırakmıştı.
 
Yıldız futbolcu, “Bir gün mutlaka Galatasaray’a döneceğim. Benim Türkiye’de döneceğim tek yer Galatasaray. Şartlar oluştuğunda döneceğim” ifadelerini de kullandı. Sarı-Kırmızılı bazı futbolseverlerin sosyal medyada kendisini istememesi üzerine Galatasaray’a dönmeye soğuk bakan Arda ile Başkan Dursun Özbek, Hırvatistan milli maçının ardından özel bir görüşme gerçekleştirecek.
 
Ahmet Bulut devrede 
 
Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Başkan’ın Arda’ya, “Geçmişte olduğu gibi parçalı için mücadele et, taraftar seni her zaman bağrına basar. Türk Telekom Stadı’na çıktığında bunu göreceksin” diyeceği öğrenildi. Özbek, Arda’yı ikna etmek adına tüm kozları oynayacak. Menacer Ahmet Bulut da, kiralama konusunda Barcelona’yı ikna etmek için İspanya’da görüşmeler yapacak.
 
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