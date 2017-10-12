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Galatasaray Kulübünün 112. kuruluş yıl dönümü

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın Ali Sami Yen'in mezarı ziyaret edilecek ve 14 Ekim Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde tören yapılacak.

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Galatasaray'ın 112. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri yarın kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaretle başlayacak.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilecek ve 14 Ekim Cumartesi günü de Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.
 
Galatasaray Lisesi'nde Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayacak törende, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in konuşması sonrası, en yaşlı üye tarafından yaş kütüğüne 112. yıl plaketi çakılacak. Kulüp divan kurulunda 50. üyelik yıllarını dolduranlara berat ve madalyalarının verileceği törende, geride kalan yıl içinde bütün branşlarda kazanılan ödül ile kupalar da Galatasaray Müzesi'ne teslim edilecek.
 
Organizasyonun sonunda geleneksel Galatasaray pilavı yenilecek ve Galatasaray Müzesi gezilecek.

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