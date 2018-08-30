Galatasaray kura çekimi izle Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme yolları futbol severler tarafından merakla araştırılıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Fransa’nın Monaco şehrinde saat 19:00’da başlayacak kura çekimine tek bir temsilcimiz katılacak. Son şampiyon Galatasaray rakipleri belli olacak. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasında birbirinden güçlü takımlar bulunuyor. Galatasaray’ın 4.torbadan kura çekimine katılacak olması nedeniyle ilk üç torbadan birbirinden önemli kulüplerle karşılaşma ihtimali bulunuyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Şampiyonla Ligi Kura çekimi bu akşam TSİ ile 19:00'da Monaco'da gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın rakiplerinin de belli olacağı kura çekimi beIN Sports Haber ve Eurosport'tan canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları kura çekimlerine 4. torbadan katılacak. Sarı kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı. UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29.500 puanı bulunuyor. Kura çekimlerinde şu ana kadar sadece 1. torba takımları belli olmuş durumda. Diğer torbalar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak Play-Off turu rövanş maçlarının ardından kesinleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi, 30 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekiminin Türkiye'deki yayıncısı henüz belli değil ancak kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

GRUPLARA KALANLAR BELLİ OLUYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3 rövanş mücadelesi oynandı. Gecenin sürprizini İsviçre ekibi Young Boys yaptı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunda, Ajax, AEK Atina ve Young Boys gruplara katılma hakkını kazandı.

Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ajax (Hollanda): 1-3, 0-0

AEK Atina (Yunanistan) - MOL Vidi (Macaristan): 2-1, 1-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Young Boys (İsviçre): 1-1, 1-2

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GELİRLER ARTTI

Kulüplerin dev bir gelir elde ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sistem dahilinde kazanılacak ücret de değişiyor.

La Gazzetta dello Sport ve Mundo Deportivo'nun haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen gelirlere bir yenisi daha ekleniyor. Buna göre kulüpler, Avrupa'daki geçmişine ve başarılarına göre daha fazla para kazanabilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda tüm kulüplere ödenen 2.3 milyar euro'luk toplam ücret, yeni dönemde 1.1 milyar euro'luk bir artış göstererek 3.4 milyar euro'ya yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir kulüp, eski sisteme göre 12.7 milyon euro'luk katılım geliri elde ederken bu rakam 15 milyon euro'ya yükselecek. Öte yandan gruptan çıkma, çeyrek final, yarı final, final ve kupayı kazanma gelirleri de büyük bir farklılık gösterecek. Diğer yandan takımların aldığı beraberlik ve galibiyetlerde cebine koyduğu miktar da değişecek.

Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen gelirlerde büyük bir artış söz konusu olurken yeni bir sistem de dikkat çekiyor. Yeni gelir sistemine göre Devler Ligi'ne katılacak olan kulüpler, Avrupa'daki geçmiş başarılarına göre daha fazla ücret kaznabilecekler. Katılım ücreti, galibiyet ile beraberlik ücretleri ve turlara ödenen ücretler, bu sistemi etkilemeyecek. Kısacası takımlar, geçmişte yaşadığı önemli başarılara göre ekstra gelir elde edebilecek.

Böylece şu ana dek kulüpler havuz payı, performans ücreti ve katılım payı dahilinde gelir elde ederken bu üçüne ek olarak geçmişteki başarılar eklenecek.

Bu detaylara göre, 2000'de UEFA Kupası ile Süper Kupa kazanan, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final başarıları yakalayan Galatasaray'ın, hem UEFA Avrupa Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılımı durumunda Süper Lig'deki diğer kulüplerden daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor.