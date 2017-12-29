Galatasaray Kwadwo Asamoah için İtalya'ya çıkarma yapıyor
Juventus’tan Asamoah’ın ardından Inter’den Santon’u transfer gündemine alan Galatasaray’da İtalya çıkarması başlıyor.
Sarı-Kırmızılı kulübün, önümüzdeki günlerde Çizme’ye temsilci göndererek transfer görüşmelerinde somut adımlar atacağı öğrenildi.
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