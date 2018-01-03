Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın alternatifini belirledi: Patrice Evra

7 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına yeni sol beki yetiştirmek isteyen Galatasaray, bir yandan Asamoah transferi için çalışmalarda bulunurken, diğer taraftan Patrice Evra’yı da yedekte tutuyor.

36 yaşındaki futbolcunun menajeri Pastorello’yu İstanbul’a davet eden Sarı-Kırmızılılar, burada Fransız yıldızın transferi için anlaşma sağlayıp Asamoah’tan haber bekleyecek.

Eğer Juventus, Asamoah’ın transferine izin vermezse, Galatasaray’ın Evra ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.