Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın alternatifini belirledi: Patrice Evra

Bir yandan Asamoah için transfer görüşmeleri yapan, diğer taraftan Evra’nın menajerini İstanbul’a çağıran Sarı-Kırmızılılar, İtalya’dan çıkacak sonuca göre sol bekte son kararını verecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

7 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına yeni sol beki yetiştirmek isteyen Galatasaray, bir yandan Asamoah transferi için çalışmalarda bulunurken, diğer taraftan Patrice Evra’yı da yedekte tutuyor.

36 yaşındaki futbolcunun menajeri Pastorello’yu İstanbul’a davet eden Sarı-Kırmızılılar, burada Fransız yıldızın transferi için anlaşma sağlayıp Asamoah’tan haber bekleyecek.

Eğer Juventus, Asamoah’ın transferine izin vermezse, Galatasaray’ın Evra ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 02.01.2018

Derin Analiz - 02.01.2018

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

2050'den sonra artık çikolata yiyemeyeceğiz

2050'den sonra artık çikolata yiyemeyeceğiz

Öğrenciler örümcek drone yaptı

Öğrenciler örümcek drone yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA