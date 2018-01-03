Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın alternatifini belirledi: Patrice Evra
Bir yandan Asamoah için transfer görüşmeleri yapan, diğer taraftan Evra’nın menajerini İstanbul’a çağıran Sarı-Kırmızılılar, İtalya’dan çıkacak sonuca göre sol bekte son kararını verecek.
7 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına yeni sol beki yetiştirmek isteyen Galatasaray, bir yandan Asamoah transferi için çalışmalarda bulunurken, diğer taraftan Patrice Evra’yı da yedekte tutuyor.
36 yaşındaki futbolcunun menajeri Pastorello’yu İstanbul’a davet eden Sarı-Kırmızılılar, burada Fransız yıldızın transferi için anlaşma sağlayıp Asamoah’tan haber bekleyecek.
Eğer Juventus, Asamoah’ın transferine izin vermezse, Galatasaray’ın Evra ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
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