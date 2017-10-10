Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın teklif paketini hazırladı
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda sezona müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray’da, işlerin kusursuz gitmesi için ilk 11’e transfer yapılması da düşünülüyor.
Juventus’tan Asamoah’ı mutlaka almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Ganalı oyuncu için teklif paketi hazırlıyor.
Ara transfer başlamadan önce Juve’ye 2 milyon Euro’luk bir bonservis teklifi yapılacak. 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda bedava alma hakkı bulunan Galatasaray, işi uzatmayıp devre arasında bitirmenin hesapları içinde.
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