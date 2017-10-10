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Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın teklif paketini hazırladı

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda sezona müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray’da, işlerin kusursuz gitmesi için ilk 11’e transfer yapılması da düşünülüyor.

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Juventus’tan Asamoah’ı mutlaka almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Ganalı oyuncu için teklif paketi hazırlıyor.

Ara transfer başlamadan önce Juve’ye 2 milyon Euro’luk bir bonservis teklifi yapılacak. 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda bedava alma hakkı bulunan Galatasaray, işi uzatmayıp devre arasında bitirmenin hesapları içinde.

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