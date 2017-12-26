Galatasaray Latovlevici, De Jong ve Tarık Çamdal'la yollarını ayırıyor

De Jong’un şansı yok!

Fatih hoca, De Jong’u kamp kadrosuna alacağını söyledi, ancak planda bir değişiklik yok. Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılarak maaş bütçesinde yer açılmasının hedeflendiği

kaydedildi.

Tarık yerine gençlik ateşi

Kadroda yaşanacak değişimde bir piyango da Tarık Çamdal’a vuracak! 4 milyon 750 bin Euro bonservisle geldiği Galatasaray’da hiçbir varlık gösteremeyen 26 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak. Onun yerine genç takımdan bir oyuncunun rotasyon için kadroya alınacağı öğrenildi.