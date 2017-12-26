Galatasaray Latovlevici, De Jong ve Tarık Çamdal'la yollarını ayırıyor
Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim'in Latovlevici, De Jong ve Tarık Çamdal'ı takımda istemediği öğrenildi.
Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim’in oturmasıyla transferde yeni bir yol haritası belirleyen Galatasaray’ı hareketli günler bekliyor.
Yuvaya geri dönen Terim, takımdan üç ismin ise biletini kesti. İşte yolların ayrılacağı üç futbolcu...
İlk yolcu Latovlevici
Cim Bom’da sürpriz bir isim gözden çıkarıldı. Hakan Balta’yı takıma geri çağıran Fatih Terim’in, yeni yapılacak sol bek transferiyle birlirkte Latovlevici’nin adını satış listesine yazdırdığı belirlendi.
De Jong’un şansı yok!
Fatih hoca, De Jong’u kamp kadrosuna alacağını söyledi, ancak planda bir değişiklik yok. Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılarak maaş bütçesinde yer açılmasının hedeflendiği
kaydedildi.
Tarık yerine gençlik ateşi
Kadroda yaşanacak değişimde bir piyango da Tarık Çamdal’a vuracak! 4 milyon 750 bin Euro bonservisle geldiği Galatasaray’da hiçbir varlık gösteremeyen 26 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak. Onun yerine genç takımdan bir oyuncunun rotasyon için kadroya alınacağı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.