Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Latovlevici, De Jong ve Tarık Çamdal'la yollarını ayırıyor

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim'in Latovlevici, De Jong ve Tarık Çamdal'ı takımda istemediği öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim’in oturmasıyla transferde yeni bir yol haritası belirleyen Galatasaray’ı hareketli günler bekliyor. 

Yuvaya geri dönen Terim, takımdan üç ismin ise biletini kesti. İşte yolların ayrılacağı üç futbolcu...

İlk yolcu Latovlevici

Cim Bom’da sürpriz bir isim gözden çıkarıldı. Hakan Balta’yı takıma geri çağıran Fatih Terim’in, yeni yapılacak sol bek transferiyle birlirkte Latovlevici’nin adını satış listesine yazdırdığı belirlendi.

De Jong’un şansı yok!

Fatih hoca, De Jong’u kamp kadrosuna alacağını söyledi, ancak planda bir değişiklik yok. Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılarak maaş bütçesinde yer açılmasının hedeflendiği

kaydedildi.

Tarık yerine gençlik ateşi

Kadroda yaşanacak değişimde bir piyango da Tarık Çamdal’a vuracak! 4 milyon 750 bin Euro bonservisle geldiği Galatasaray’da hiçbir varlık gösteremeyen 26 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak. Onun yerine genç takımdan bir oyuncunun rotasyon için kadroya alınacağı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA