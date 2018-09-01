Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına 28 Kasım'da gidecek

Şampiyonlar Ligi D Grubu oldukça dengeli bir toplaşmaya sahne oldu. Favorisi yok gibi görünen grupta Galatasaray’ın da bir üst tura yükselmek adına büyük bir şansı olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Porto, Schalke ve Lokomotiv Moskova sarı-kırmızılıların dişine göre rakipler… Ancak maç takviminin belirlenmesiyle Cim Bom’u bekleyecek yeni bir zorluk da ortaya çıktı. Lokomotiv maçının beşinci haftaya denk gelmesi, Kasım ayının sonunda oynanması anlamına geldi.

Rakibiyle 28 Kasım Çarşamba Rusya'da karşılaşacak olan Galatasaray’ı o tarihteki sıcaklık değerleri endişelendiriyor. Moskova’da Kasım ayı ortalama sıcaklıkları sıfırın altında ve maçın oynanacağı akşam saatlerindeyse havanın oldukça soğuk olması neredeyse garanti… Yine kasım ayı değerlerine göre 30 günün yarısı kar yağışlı geçiyor ve maçın oynanacağı Kasım sonlarında kar görülme olasılığı daha da yüksek.

(Skorer)