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Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz  Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarından dönen Uğur  Demirok, Filip Novak, Tomas Hubocan katılırken, Yusuf Yazıcı takımdan ayrı  çalıştı.

Milli takımdan sakat dönen Okay Yokuşlu ile tedavisi devam eden  Esteban Alvarado ve izinli olan Onazi, antrenmanda yer almadı. Jan Durica ile  Matus Bero, takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Fabian Castillo ise özel antrenörüyle  kendisine verilen programı uyguladı.

Okay Yokuşlu'nun durumunun yarın yapılacak kontrollerin ardından  netlik kazanacağı belirtildi.

Antrenmanda oyuncular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı  sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Oldukça hırslı geçen karşılaşma sonrasında  kazanan takımın futbolcuları büyük sevinç yaşadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının  hazırlıklarına devam edecek.

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