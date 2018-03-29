Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, taktik çalıştı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarından dönen Uğur Demirok, Filip Novak, Tomas Hubocan katılırken, Yusuf Yazıcı takımdan ayrı çalıştı.

Milli takımdan sakat dönen Okay Yokuşlu ile tedavisi devam eden Esteban Alvarado ve izinli olan Onazi, antrenmanda yer almadı. Jan Durica ile Matus Bero, takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Fabian Castillo ise özel antrenörüyle kendisine verilen programı uyguladı.

Okay Yokuşlu'nun durumunun yarın yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Antrenmanda oyuncular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Oldukça hırslı geçen karşılaşma sonrasında kazanan takımın futbolcuları büyük sevinç yaşadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.