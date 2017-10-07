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Galatasaray maçı Karaman'ın sonu oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, teknik direktörü Hikmet Karaman ile yollarını ayırmasındaki 'bahane' Galatasaray maçı oldu.

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman'ı takımın başında tutmuş ve yeni sezona tecrübeli hoca ile devam etmişti.

Son üç haftada yaşanan puan kayıpları ise, başkanlığı yeni devralan Hasan Kemal Yardımcı ile Hikmet Karaman'ın arasını açtı.

Bardağı taşırdı!

Karaman, lige verilen arada Galatasaraylı idarecilerle temasa geçerek bir hazırlık karşılaşması ayarladı. Igor Tudor'un da evet demesiyle oynanması kararlaştırılan maç, Çaykur Rizespor yönetiminde rahatsızlık yarattı. 

Hikmet Karaman'ı takımdan göndermeyi planlayan Çaykur Rizespor yönetimi, hocanın kendilerinden habersiz Galatasaray ile maç ayarlaması sonrası harekete geçti. 

 

Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, tecrübeli hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi ve yönetimden habersiz neden böyle bir şey yaptığını sordu. Hikmet Karaman, başkanın bu çıkışına, 'Ben idman saatlerini de mi size soruyorum' diyerek cevap verdi ve yaşanan bu tartışma 57 yaşındaki hocanın takımdan gönderilmesi ile son buldu.

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